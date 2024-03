RIVIVI DIRETTA - Frosinone-Lazio 2-3, finisce il match: i biancocelesti ritrovano la vittoria

SERIE A | 29ª giornata

Sabato 16 marzo 2024, ore 20:45

Stadio Benito Stirpe, Frosinone

FROSINONE-LAZIO 2-3: 12' Lirola (F), 38' Zaccagni (L), 57'-62' Castellanos (L), 70' Cheddira (F)

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Lirola (80' Valeri); Mazzitelli (62' Seck), Barrenechea, Brescianini (90' Reinier); Soulé, Cheddira (90' Cuni), Gelli (80' Kaio Jorge). A disp.: Frattali, Cerofolini, Baez, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi All.: Di Francesco

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini (46' Lazzari); Guendouzi, Cataldi (56' Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson (83' Isaksen), Immobile (56' Castellanos), Zaccagni (86' Kamada) A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Gila, Ruggeri, A. Anderson, Pedro. All.: Martusciello

Arbitro: Rapuano (sez. Rimini); Assistenti: Bercigli, Garzelli; IV Uomo: Baroni; VAR: Abisso; AVAR: Di Paolo

Ammoniti: 33' Pellegrini (L), 55' Barrenechea (F), 88' Lazzari (L)

SECONDO TEMPO

90'+9' Triplice fischio: finisce la sfida allo Stirpe.

90'+9' Ancora una chance per Castellanos sull'invito di Kamada, ma tira alto.

90'+6' Ripartenza biancoceleste con Castellanos. L'argentino calcia col destro, ma Soulé lo mura in scivolata.

90'+4' Si accende la partita: scintille in campo dopo il contatto tra Castellanos e Zortea.

90'+1' Giallo per Castellanos che ferma Kaio Jorge in progressione.

90' Cambio per il Frosinone: entrano Cuni e Reinier per Cheddira e Brescianini.

90' Comunicato in questo momento il recupero: saranno 8 i minuti ancora di gioco.

89' Contropiede della Lazio con Luis Alberto che poi serve Lazzari, quest'ultimo calcia ma non trova la porta.

88' Ammonito Lazzari.

86' Sostituzione per i biancocelesti: esce Zaccagni, entra Kamada.

83' Altro cambio per Martusciello: fuori Felipe Anderson, dentro Isaksen.

82' Lazio vicina al quarto gol. Conclusione di Luis Alberto che la mette all'angolino, miracolo di Turati.

80' Duplice cambio per Di Francesco: escono Gelli e Lirola, dentro Kaio Jorge e Valeri.

78' Soulè se la porta sul sinistro e calcia la conclusione, ma sbatte sulla schiena di Casale.

72' Brivido per i biancocelesti, li salva il fuorigioco. Sbaglia Mandas nel rinviare il pallone, Cheddira ne approfitta e lo sorprende. La rete però viene annullata.

70' Rientra in partita il Frosinone che approfitta di una distrazione della Lazio. Corner di Gelli, si insrisce Okoli di testa che favorisce Cheddira. È il marocchino che, di rovesciata, la mette alle spalle di Mandas.

65' Fallo di Seck, nettamente in ritardo, ai danni di Felipe Anderson, ma secondo Rapuano non ci sono gli estremi per il giallo. Il brasiliano resta a terra per qualche secondo.

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Doppietta di Castellanos che riesce a sfruttare la deviazione sul tiro di Casale, non può fare niente Turati.

62' Cambio per il Frosinone: esce Mazzitelli, entra Seck.

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Castellanos. Punizione perfetta di Luis Alberto che crossa, l'argentino salta e di testa la mette alle spalle di Turati.

56' Doppio cambio per la Lazio: fuori Immobile e Cataldi, dentro Castellanos e Vecino.

55' Ammonito Barrenechea per un fallo ai danni di Zaccagni.

51' Luis Alberto al centro per Immobile che, ostacolato da Okoli, calcia, ma interviene Turati che fa sua la sfera. Il portiere però subisce fallo dal compagno di squadra e resta a terra per qualche secondo.

49' Corner per i biancocelesti guadagnato da Marusic, il suo tiro dalla distanza è stato deviato. Dalla bandierina Luis Alberto che calcia dentro, ma il Frosinone riesce a liberare.

46' Cambio nella Lazio: esce Pellegrini, entra Lazzari. Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.

45'+2' Contropiede del Frosinone condotto da Brescianini e concluso da Lirola che sfiora la doppietta, la palla finisce al lato della porta.

45' Comunicato ora l'extra-time: sarano 3' di recupero.

43' Occasione per la Lazio. Immobile sotto porta calcia, ma sbatte contro Turati che salva il Frosinone e impedisce il gol del vantaggio.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Pareggia la Lazio con Zaccagni. Uno due Guendouzi-Luis Alberto, il francese poi pesca in area il numero venti che la insacca alle spalle di Turati.

33' Contrasto Pellegrini-Brescianini, il biancoceleste commette fallo e Rapuano lo ammonisce, era diffidato. Il biancoceleste resta a terra per un colpo alla caviglia, costretto a entrare in campo lo staff medico.

32' Zaccagni dentro per Luis Alberto, lo spagnolo però non riesce a girarsi per calciare e subisce fallo. Per l'arbitro però non c'è niente e lascia proseguire il gioco tra le proteste dei biancocelesti.

27' Chance per Immobile! Giocata di Felipe Anderson che scambia con Guendouzi e poi serve il capitano. Il controllo del numero 17 però non è preciso, calcia col destro ma la conclusione è alta.

25' Altra occasione per il Frosinone, Lirola crossa in area e trova Cheddira che cerca la conclusione ma la palla finisce alta sopra la traversa. Si alza la bandierina per fuorigioco, si salva la Lazio.

21' Contatto Cataldi-Cheddira, l'arbitro fischia e concede fallo ai padroni di casa per una leggera trattenuta del biancoceleste. Il marocchino resta a terra. Si scaldano gli animi in campo.

18' Occasione per i Ciociari. Cheddira cerca un gol in acrobazia, ma la palla finisce oltre la porta.

12' Frosinone in vantaggio! L'azione parte con Soulé, si inserisce poi Zortea che crossa in area per Lirola. È quest'utlimo che di testa la mette alle spalle di Mandas.

10' Idea giusta della Lazio, Immobile per Zaccagni che però non riesce nell'uno contro uno con l'avversario e spreca un'occasione.

6' Insiste la squadra di Di Francesco, Mazzitelli prova il destro dalla distanza. Mandas si distende e la blocca.

4' Primo squillo del Frosinone. Gelli in area crossa al centro, Cheddira ci mette la testa e cerca la conclusione sul primo palo, ma non riesce a inquadrare la porta.

2' Parte subito aggressivo il Frosinone che nei primi minuti guadagna due calci d'angolo, richiamando all'attenzione la difesa biancoceleste.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Lazio, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Ennesimo banco di prova per i biancocelesti che, guidati eccezionalmente da Martusciello viste le dimissioni di Sarri, sono chiamati a dare dimostrazioni positive sia per risollevare le sorti della stagione sia per cercare di allontanare i malumori dell’ambiente manifestati nell’ultimo periodo. L’appuntamento è alle 20.45 per il calcio d’inizio al Benito Stirpe.

