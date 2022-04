RIVIVI DIRETTA - Spezia - Lazio 3-4: la firma di Acerbi sul poker biancoceleste!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 35 ª giornata

Sabato 30 aprile 2022, ore 20:45

Stadio Alberto Picco, La Spezia

SPEZIA - LAZIO 3-3 (9' Amian, 33' Immobile rig, 35' Agudelo, 54' Zaccagni, 56' Hristov, 68' Milinkovic)

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Maggiore (81' Bastoni), Kiwior; Verde (78' Antiste), Agudelo (81' Kovalenko), Gyasi; Manaj (89' Salcedo).

A disp.: Zoet, Bastoni, Ferrer, Bourabia, Sher, Nguiamba, Zovko, Kovalenko, Antiste, Salcedo, Strelec, Bertola.3All.: Thiago Motta.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari; Patric (86' Luiz Felipe), Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic (59' Luis Alberto); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disp.: Reina, Adamonis, Radu, Kamenovic, Leiva, Akpa Akpro, Cabral, Romero.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino); Assistenti: Perrotti - Affatato; IV uomo: Gariglio; V.A.R.: Nasca; A.V.A.R.: Valeriani.

Ammoniti: 37' Zaccagni (L), 90'+1' Kovalenko (S)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio, finisce Spezia - Lazio.

90'+2' Doppio cambio per la Lazio: escono Cataldi e Felipe Anderson, entrano Leiva e Luka Romero.

90'+1' Kovalenko viene ammonito per un fallo su Zaccagni.

90' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Il gol del 4-3 è di Acerbi che mette in rete di tacco dopo un'azione prolungata in cui praticamente tutti i biancocelesti avevano tentato la conclusione.

89' Altro cambio per lo Spezia: fuori Manaj, dentro Salcedo.

89' La Lazio si guadagna un buon calcio di punizione dopo il fallo subito da Milinkovic.

86' Cambio anche per Sarri: esce Patric, entra Luiz Felipe.

85' Intervento falloso di Patric su Manaj e calcio di punizione in favore dello Spezia: Bastoni pronto a battere.

83' Immobile e Milinkovic scambiano al limite dell'area di rigore: alla fine, la conclusione di sinistro del serbo si perde alta sopra la traversa.

81' Doppio cambio nello Spezia: escono Maggiore e Agudelo, entrano Bastoni e Kovalenko.

80' Clamoroso palo per Mattia Zaccagni, si salva lo Spezia!

78' Primo cambio per Thiago Motta: esce Verde, entra Antiste.

78' La Lazio vicina al 3-4: la conclusione dal limite di Luis Alberto si perde di poco al lato della porta.

76' Agudelo rimane a terra per qualche secondo dopo un contrasto con Milinkovic, entrano in campo i sanitari per accertarsi delle sue condizioni.

72' Ora è una Lazio che attacca con maggiore convinzione. La conclusione di Immobile si perde altissima sopra la traversa!

69' È in corso un check del Var per un presunto tocco di mano del centrocampista serbo. Dopo qualche secondo, il gol viene confermato.

68' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Luis Alberto per Milinkovic e finalmente arriva il 3-3. L'aggancio del Sergente è strepitoso!

67' Luis Alberto per Milinkovic, poi Zaccagni prova la conclusione ma viene fermato da Amian.

63' Felipe Anderson rasoterra per il taglio di Zaccagni, bravo il difensore dello Spezia a seguire l'azione e a evitare che l'esterno arpioni la palla.

60' Ci prova ancora Verde, la palla si perde alta sopra la traversa.

59' Primo cambio per la Lazio: fuori Basic, dentro Luis Alberto.

56' Immediato il nuovo vantaggio dello Spezia: il gol è di Hristov.

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Pareggio Lazio firmato Zaccagni! Tiro a giro dell'esterno biancoceleste, che colpisce il palo. Poi la palla sbatte su Provedel che mette la palla in porta.

53' Calcio d'angolo per lo Spezia battuto da Verde. Gran palla all'indirizzo di Manaj, che spizza senza trovare alcun compagno di squadra.

51' Cataldi cerca Acerbi, ma lo stesso difensore si rende protagonista di un fallo su un avversario. Riparte lo Spezia.

51' Taglio di Cataldi per Immobile, Hristov non lo fa girare e mette la palla in angolo.

49' Batte Cataldi sul primo palo, allontana Gyasi di testa.

49' Felipe Anderson fermato da Reca, che mette la palla in corner. Sarà calcio d'angolo in favore della Lazio.

48' Zaccagni accelera e crossa, interviene Hristov di testa.

47' Milinkovic crossa sul secondo palo, trovando prima Provedel che Zaccagni.

45' Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo di Spezia - Lazio.

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio, senza alcun minuto di recupero.

45' Il fuorigioco viene confermato dopo il check con il Var.

45' Verde va in gol, ancora approfittando di un errore difensivo della Lazio: l'arbitro non lo concede per posizione di off-side.

42' Zaccagni sbraccia Maggiore, colloquio tra l'esterno della Lazio, già ammonito, e il direttore di gara. Calcio di punizione per lo Spezia.

40' Milinkovic per Zaccagni, ma la palla viene deviata in corner. Calcio d'angolo per la Lazio, che si rivela poco pericoloso per lo Spezia che, anzi, riparte in contropiede.

40' Cross sul secondo palo di Anderson su Zaccagni, che però è in ritardo. Nei dintorni non ci sono né Basic né Immobile.

38' Un'altra occasione da parte della Lazio, con Milinkovic che scambia con Anderson. Poi la palla arriva a Zaccagni, anticipato bene dal difensore.

37' In campo aumenta la sanzione: Manaj finisce a terra, ammonito Zaccagni.

35' Arriva il vantaggio dello Spezia, questa volta a mettere la firma sul tabellino ci pensa Agudelo! Fatale l'errore di Patric, che perde palla lasciando campo libero agli avversari.

33' GOOOOOOOOOOOL! Immobile spiazza Provedel dagli 11 metri e riporta il risultato in parità!

32' Calcio di rigore per la Lazio. Sanzionato il tocco di mano di Nikolaou su Milinkovic.

31' Da calcio d'angolo, Acerbi ci prova di tacco ma c'arriva senza problemi Provedel.

30' Grande occasione per la Lazio. Milinkovic salta due difensori dello Spezia e conclude verso la porta. Provvidenziale Provedel!

29' Cataldi per Immobile, che però ha accanto a sé tante maglie bianche, finendo per essere arginato.

28' Zaccagni tenta la conclusione ma colpisce Immobile. Sulla ribattuta, ci prova anche Basic. Tuttavia, l'azione era già ferma per posizione di off-side dell'attaccante della Lazio.

25' Altro brivido per la Lazio. Verde mette in area una palla insidiosissima, ma non arriva la conclusione in porta di un compagno. Raccoglie Felipe Anderson.

23' La Lazio continua ad attaccare: Milinkovic dentro per Immobile, anticipa Nikolaou.

22' Chance per la Lazio con Immobile, splendida parata di Provedel!

21' Taglio di Anderson per Zaccagni, provvidenziale l'intervento di Provedel che arriva sulla palla ma travolge il giocatore. L'arbitro non punisce col penalty.

20' Sbracciata di Nikolaou ai danni di Ciro Immobile: calcio di punizione in favore della Lazio.

18' Felipe Anderson fa tutto da solo, salta praticamente l'intera difesa dello Spezia, che però alla fine riesce a respingere. Sulla ribattuta, arriva il piattone di Basic, anche quello allontanato.

16' Basic prova a rendersi pericoloso in fase offensiva, il suo cross non preoccupa Provedel che fa sua la palla.

14' Scambiano Zaccagni, Cataldi e Milinkovic. Il serbo serve in profondità Felipe Anderson, che però non ci crede. Palla sul fondo, riparte Provedel.

13' Maggiore per Verde, che arpiona con classe per poi mettere una buona palla al centro dell'area, c'è Acerbi che allontana il pericolo.

13' Patric per Immobile che tenta direttamente la conclusione di destro. La palla si perde al lato della porta.

12' Lazio in possesso palla dopo il gol subito, ma lo Spezia chiude bene ogni spazio.

9' Amian porta in vantaggio lo Spezia. Si tratta del primo gol in Serie A per il difensore. Sull'azione che porta al gol, non s'intendono Basic e Strakosha. Nessuno dei due interviene, l'indecisione è fatale.

8' Basic fa fallo su Manaj al centro del campo e sotto l'occhio dell'arbitro Pairetto, che concede il calcio di punizione allo Spezia.

7' Palla filtrante di Milinkovic all'indirizzo di Lazzari, ottima la lettura in anticipo di Provedel.

6' Zaccagni punta Amian e crossa in area di rigore, c'è un rimpallo: alla fine Reca allontana il pericolo come può.

3' Brivido per la Lazio. Verde mette una buona palla al centro dell'area, nessun compagno riesce a colpire verso la porta.

2' Felipe Anderson serve bene Immobile al centro dell'area: la conclusione dell'attaccante viene murata da Hristov.

1' Fischia ora l'arbitro Pairetto: inizia Spezia - Lazio!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Spezia - Lazio, gara valida per il 35° turno di Serie A. I biancocelesti di Sarri, usciti sconfitti dall'ultimo match di campionato contro il Milan, sono pronto ad affrontare la squadra di Thiago Motta per proseguire la lotta per un piazzamento europeo. Davanti a sé troveranno, appunto, la compagine ligure, reduce dalla sconfitta fuori casa con il Torino. La partita di questa sera mette in palio punti importanti anche per i bianconeri, non distanti dalle zone pericolose della classifica. Appuntamento alle 20.45 per il fischio d'inizio.

