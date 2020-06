RIVIVI LA DIRETTA - Coppa Italia, Juventus - Milan 0-0: pareggio senza reti, bianconeri in finale

Juventus - Milan

Coppa Italia - Semifinale di ritorno

Allianz Stadium - venerdì 12 giugno, ore 21:00

Formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. A disp: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Khedira, Rabiot, Muratore, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zamacchia. All: Maurizio Sarri

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma G.: Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetà, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. A disp: Begovic, Donnarumma A., Gabbia, Duarte, Krunic, Laxalt, Biglia, Brescianini, Saelamaekers, Leao, Colombo, Olzer. All: Stefano Pioli

ARBITRO: Orsato

ASSISTENTI: Mondin - Galetto

IV UOMO: Massa

VAR: Aureliano

AVAR: Vivenzi

FINE SECONDO TEMPO

90' + 4 - Termina il match! Pareggio senza reti, che consente però alla Juventus di passare in finale. Domani arriverà il secondo verdetto, tra Napoli e Inter.

90' + 2 - Ci prova Cuadrado con una gran botta al limite dell'area, la palla si alza e termina fuori

90' - L'arbitro assegna 4 minuti di recupero

86' - Quarto e quinto cambio per il Milan: fuori Conti e Calbria, dentro Laxalt e Saelemaekers

85' - Altro cambio in casa Juventus, il quarto della serata: fuori Danilo, dentro Cuadrado

81' - Due cambi per Pioli: escono Kessie e Paqueta, entrano Colombo e Krunic

80' - Gran botta di Dybala: tiro a giro da fuori area dell'argentino, Donarumma devia in calcio d'angolo

78' - Il Milan deve segnare per ribaltare il risultato dell'andata. Ci prova Kjaer di testa dopo gli sviluppi di un corner, ma la sfera termina al lato

70' - Ammonito Khedira per un intervento in scivolata

67' - Milan più intraprendente. I rossoneri provano a sfondare, ma la Juventus si difende con abilità

61' - Tre cambi per la Juventus: entrano Bernardeschi, Rabiot e Khedira, escono Douglas Costa, Matuidi e Pjanic

59' - La Juventus contnua a spingere per il vantaggio, il Milan prova a ripartire senza impensierire però i bianconeri

51' - Sostituzione in casa Milan: esce Bonaventura, entra Leao

47' - Sfiora il gol Calhanoglu! Cross di Bonaventura, si avventa sulla sfera il rossonero: colpo di testa di poco al lato

45' - Inizia il secondo tempo, nessuna sostituzione effettuata all'intervallo

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' + 3' - Fischia Orsato, le squadre tornano negli spogliatoi dopo la prima frazione di gara. Milan in 10 e in sofferenza per l'assenza di un punto di riferimento in attacco. La Juventus ha provato a sbloccare il risultato costringendo i rossoneri nella propria metà campo, senza però riuscire a passare in vantaggio

45' - L'arbitro concede 3 minuti di recupero

42' - Arriva il secondo giallo del match: ammonito Pjanic per una trattenuta su Calhanoglu

39' - Cerca di farsi perdonare Ronaldo con un tiro a giro da fuori area: blocca Donnarumma

35' - Prova a riprendere un po' di terreno il Milan, che guadagna una punizione nella metà campo avversaria. Tentativo di cross in area, che finisce tra le braccia sicure di Buffon

30' - Questa volta è Matuidi a sfiorare il vantaggio: cross dentro, ci arriva il giocatore bianconero con il sinistro, ma Donnarumma respinge come può e salva il Milan

24' - Prende ancora più campo, per quanto possibile, la Juventus. Ci prova Douglas Costa con una botta da fuori, la sfera finisce alta

16' - Rimane in 10 il Milan! Intervento sconsiderato di Rebic, che a gamba tesa stende Danilo. Nemmeno il tempo di festeggiare per l'errore dal dischetto di Ronaldo, per i rossoneri arriva il rosso diretto nell'azione successiva

15' - RONALDO SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE! Il tiro del portoghese sbatte sul palo. Niente da fare per la Juventus

14' - Orsato assegna un rigore per la Juventus dopo aver ricontrollato l'azione al Var: tocco con il braccio di Conti all'interno dell'area di rigore. Ammonito il giocatore rossonero

12' - Continua ad esserci solo la Juventus in campo, il Milan cerca di contenere l'onda bianconera chiudendosi nella propria metà campo

7' - Continua a spingere la Juventus. Fino a questo momento il Milan non ha mai superato la propria metà campo

2' - Parte subito forte la squadra di Sarri, discesa veemente di Alex Sandro, che mette dentro per Douglas Costa: tiro di poco al lato

1' - La semifinale di Coppa Italia comincia: è la Juventus a battere il calcio di inizio

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20:59 - Osservato il minuto di silenzio per le vittime causate dal coronavirus, applausi scroscianti da parte di tutti i presenti nell'impianto

Amici e amiche de lalaziosiamonoi.it, benvenuti da Leonardo Giovannetti alla diretta scritta di Juventus - Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si respira di nuovo calcio giocato dopo il lungo stop imposto dall’emergenza coronavirus. Le due compagini partono dal risultato di 1 a 1 maturato nel match di andata. Saranno 5 le sostituzioni per i due allenatori, non ci saranno invece i tempi supplementari: dopo i canonici 90 minuti, se necessario, si andrà ai calci di rigore. Fischio di inizio previsto alle ore 21:00.