UFFICIALE - Lazio, Inzaghi rinnova: contratto fino al 2021 - FOTO

LAZIO, UFFICIALE RINNOVO INZAGHI - Mancava solo l'ufficialità. È arrivato in mattinata il comunicato pubblicato sul sito della Lazio: Inzaghi rinnova il suo rapporto con i biancocelesti fino al 2021. Il tecnico al momento si trova negli Stati Uniti in luna di miele con la moglie Gaia: il suo rientro è previsto per la fine del mese. Di seguito la nota: "La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di lavoro del Sig. Simone Inzaghi fino al 30/06/2021. La scelta di proseguire questo percorso insieme, frutto di condivisa programmazione, rafforza il legame tra le parti e certifica l’unità di intenti necessaria per raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati".

