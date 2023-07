Calciomercato Lazio | Berardi, l'ex allenatore: "È il momento giusto per il salto. E con Sarri..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Riguardo all’interesse targato Lazio per Domenico Berardi, la nostra redazione ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Fulvio Pea, tecnico che lanciò nella prima squadra del Sassuolo l’esterno offensivo neroverde (stagione 2011-2012), attualmente Direttore del Settore Tecnico della Federazione Albanese Calcio.

Hai conosciuto un giovanissimo Berardi: quali qualità notasti fin da subito? In quale ruolo pensavi potesse essere più congeniale?

“Lo aggregammo alla prima squadra del Sassuolo ancora 17enne: mi aveva colpito molto la sua spensieratezza e il suo istinto, che uniti alle qualità tecniche, hanno fatto si, che da li, a breve, diventasse uno dei migliori esterni offensivi italiani”

Come lo vedresti alla Lazio con Sarri?

“Decisamente bene, visto che è una squadra che per qualita tecniche, che per organizzazione di gioco, gli attaccanti esterni sono un punto molto importante nella fase offensiva, sia durante lo sviluppo, sia durante la fase di conclusione”.

Per quali ragioni, secondo te, arriva a essere accostato con decisione a una big soltanto adesso, all’alba dei 30 anni?

“Gia in passato, in estate, era stato accostato a grandi club italiani e stranieri, ma poi, credo abbia sempre preferito rimanere a Sassuolo - a volte, condizionato da qualche infortunio -, ma ora, probabilmente, alla soglia dei 30 anni, credo abbia la volontà di provare a giocare in club, che ha potenzialità ed obiettivi ambiziosi, come vincere uno scudetto, o raggiungere quelle posizioni che danno accesso alla Champions League”.

