Lazio, domani altri controlli per Pavlovic: il motivo del contrattempo

Strahinja Pavlovic è a un passo dal diventare ufficialmente un giocatore della Lazio. Percorrere quest'ultimo metro, dopo il buon esito delle trattative con il Partizan e il giocatore, sembrava solo una formalità. E invece tutto si è inaspettatamente intoppato al momento delle visite mediche in Paideia di sabato. Strano, pensando che solo poche ore prima dei controlli di rito il giovane centrale serbo disputava 90 minuti ad alta intensità nel play-off di Europa League, ma così è. Ieri dalla Serbia sono rimbalzate alcune voci che legavano il contrattempo all'assenza di alcuni medici della Lazio, ma non ci sono stati riscontri in tal senso. Secondo la rassegna stampa di Radiosei, il motivo del mancato superamento delle visite mediche sarebbe da attribuire alla richiesta, da parte dello staff, di nuovi controlli a livello cardiaco. Nella giornata di domani Pavlovic effettuerà ulteriori test fisici per accertare la sua idoneità. Se tutto dovesse andare come da programma, poi il classe 2001 si recherà a Formello per firmare il quinquennale con il club biancoceleste. Resterà un anno in prestito al Partizan e tra 365 giorni farà ritorno nella Capitale. Tutto è già stato organizzato, resta solo da compiere l'ultimo passo: la Lazio e Pavlovic incrociano le dita.

