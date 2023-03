Lazio, Lotito: "Con me il risultato è assicurato. Uniti possiamo vincere..."

Un attacco e tanti rebus. La Lazio sa che in estate dovrà lavorare (e non poco) sul reparto offensivo. Per il momento...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, PROBLEMI PER SARRI: FERMO UN ALTRO DIFENSORE FORMELLO - È già scivolato via il penultimo allenamento anti-Napoli. Via alle prime prove tattiche, quindi, con Casale squalificato a riposo e anche Patric che non si vede in campo coi compagni. Lo spagnolo è alle prese con un attacco... WEBTV LAZIO-SAMPDORIA, MARUSIC: "GIOCHIAMO MEGLIO DELL'ANNO SCORSO. NAPOLI? SIAMO MOTIVATI" Nel post partita di Lazio-Sampdoria, Adam Marusic ha parlato ai mcirofoni di Dazn: "Salvataggio nel primo tempo su Cuisance? Ho salvato il gol, ma poi Luis ha fatto ne ha fatto uno bellissimo e abbiamo vinto una partita molto importante per noi.... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA SPAGNA: "PEDRO VUOLE IL TENERIFE, MA..." "Sono in contatto con i dirigenti del CD Tenerife e ci siederemo per parlare", così ha parlato Pedro ai microfoni di Cadena Ser. Il giocatore della Lazio ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, il rinnovo sembra in standy. Non ha mai detto...