Lazio, Wilson: "Zaccagni mi ha impressionato, merita la Nazionale. Da Oporto mi aspetto..."

Quella appena trascorsa è stata una settimana impegnativa per la Lazio, ma quella che si è appena aperta non sembra essere da meno. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e la vittoria meritata in campionato, Sarri e i suoi voleranno a Oporto per cercare di conquistare gli ottavi di finale di Europa League. Lo storico capitano Pino Wilson ha commentato in esclusiva ai nostri microfoni i temi caldi della settimana biancoceleste.

Dalle stalle alle stelle in soli tre giorni: qual è la vera Lazio secondo lei?

"Una via di mezzo. Alcune partite sono segnate dal valore dell'avversario. Giocare con il Milan è un contro, con il Bologna un altro. La squadra sta migliorando dal punto di vista dell'assimilazione del modo di Sarri e, allo stesso tempo, vedo che il tecnico ha fatto qualche passetto indietro abbassando il baricentro e dando più correzioni alla difesa".

Chi l’ha impressionata maggiormente sabato?

"Zaccagni e Luis Alberto su tutti. Sono giocatori fondamentali, hanno dato qualcosa in più. Credo che comunque tutti in partita abbiano espresso qualcosa di importante. Ovvio che lo spagnolo è quello che più salta all'occhio quando giochiamo bene perché è un fuoriclasse, da lui partono tutte le azioni. Gli altri non sono certo da meno: Milinkovic, Pedro, lo stesso Immobile che per me fa un campionato a parte. Nonostante ciò il fantasista rimane fondamentale per lo svoglimento del gioco".

Su Zaccagni: sabato all'Olimpico era presente il CT Mancini. Secondo lei concederà un'opportunità all'ex Verona in vista degli spareggi per il Mondiale?

"Non so se potrà essere tra i titolari, ma sicuramente merita la convocazione. Quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, anche sotto quelli di Mancini. Sono quasi sicuro che verrà chiamato".

Quarta partita consecutiva in campionato senza subire gol. La difesa rimane un problema?

"Assolutamente sì. Manca sempre un difensore centrale che non è arrivato a gennaio, vedremo in estate. L'abbassamento del baricentro della squadra agevola la fase difensiva, lo stesso Leiva ne trae vantaggio. A livello individuale il problema sussiste".

Il miglioramento passa dalle mani di Strakosha? Contro l’Udinese potrebbe entrare nella Top 10 dei portieri meno battuti della storia biancoceleste.

"Gli auguro di entrarci, ne gioverebbero anche i compagni e di conseguenza la classifica. Al momento non ha ancora raggiunto un livello ottimale. Molto è dipeso dall'assetto della squadra. Bisogna aspettare ancora prima di fare un bilancio complessivo".

Da Oporto che si aspetta? Il Do Dragao è uno stadio molto difficile.

"Il Porto è una buona squadra, allenata da un ottimo allenatore che tra l'altro conosciamo molto bene. Conceicao è stato utilissimo da giocatore, speriamo che contro di noi non si riveli tale anche da tecnico (ride, ndr). Mi aspetto una partita all'insegna di una squadra che vuole passare il turno, che non parte battuta. C'è poi il ritorno, quindi fuori casa bisognerà fare il massimo per meglio approcciare alla sfida che si giocherà all'Olimpico. Non dimentichiamo che la competizione è validissima: più si va avanti e più sale il prestigio e la posta in palio. Sarà un match fondamentale per il proseguo di questa annata. Siamo usciti dalla Coppa Italia, speriamo di rimanere più tempo possibile in Europa League".

Questo mese il calendario della Lazio è molto fitto: pensa che i due nuovi arrivati (Jovane Cabral e Kamenovic) siano pronti per dare una mano?

"Sono d'accordo con le parole di Sarri dette ultimamente: non sembra ancora arrivato il loro momento. Dovremo far forza su quelli che abbiamo già visto. Probabilmente il problema sussiste nel reparto arretrato, ma non dimentichiamo che abbiamo un centrocampo e un attacco che fa invidia a squadre molto importanti".

Infine, l'invito a tutti i tifosi della Lazio: "Rinnovo a tutti l’invito per questa sera alle 20:30 su Gold Tv, canale 17 del digitale terrestre. Parleremo di tutto questo ma soprattutto di Lazio".

