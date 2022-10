RIVIVI LA DIRETTA - Beppe Viola, premiato Immobile: le parole di Roberto Rao - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 18:45 - Dopo gli ultimi saluti e ringraziamenti, si chiude la cerimonia tra gli applausi scroscianti dei presenti.

AGGIORNAMENTO ORE 18:25 - Assente alla premiazione Immobile per motivi familiari. Il capitano e sua moglie Jessica stanno aspettando da un momento all'altro il loro quartogenito. Le parole di Roberto Rao: "Ciro doveva essere qui oggi, era tutto programmato per questi ragazzi, per questa giuria splendida e per gli amici e i giornalisti sportivi presenti. Avevamo organizzato tutto perché lui fosse qui, anche avvertito mister Sarri. Ciro è una di quelle persone che fa la differenza. Ho la fortuna di lavorare al suo fianco così come tanti altri. Questo premio è importante è gratificante per noi. Beppe Viola è stato un esempio per molte generazioni. I giornalisti sono molto importanti per i giocatori e per il mondo del calcio e spero che noi come comunicatori possiamo dare una mano per raccontare ancora meglio il calcio. Grazie a nome di Ciro per il premio. Immobile grande persona? Nella Lazio ce ne sono tante soprattutto nel secondo anno di Sarri si sta creando una nuova armonia nella squadra. Ci sono tanti protagonisti, ma nessuna prima donna e Ciro da capitano è il primo a portare giocatori anche da fuori e ad accrescere il valore di questa squadra. I grandi risultati che sta ottenendo li deve proprio a questa armonia. Calore dei tifosi? Stanno rispondendo alla grande. Abbiamo fatto una campagna abbonamenti importante dopo il Covid. Ieri abbiamo visto uno stadio pieno nonostante l'orario insolito. Quasi tutto esaurito. Continuiamo così perché il calcio va vissuto così con le famiglie. La televisione offre un grande spettacolo ma lo stadio è un'altra cosa. Quando vedo un ragazzino all'Olimpico mi emoziono come quando sono entrato io allo stadio per la prima volta".

AGGIORNAMENTO ORE 18:20 - L'ultimo premiato è Ciro Immobile. A ritirare il premio ottenuto dall'attaccante della Lazio c'è il responsabile della comunicazione del club biancoceleste Roberto Rao.

AGGIORNAMENTO ORE 18:20 - Premio consegnato anche nelle mani di Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport: "Mourinho è la speranza di questa Roma. Dybala? Avrebbe fatto comodo a tante big del campionato. È uno che incide sulla squadra come Leao al Milan e Lukaku all'Inter quando tornerà".

AGGIORNAMENTO ORE 18:17 - Premiato Stefano Agresti, direttore dei servizi digitali della Gazzetta dello Sport, che ha parlato del futuro di Simone Inzaghi all'Inter: "Ha tre partite molto importanti con Barcellona e Sassuolo. Non è un mistero che il futuro di Simone, che ha fatto così tanto bene qui alla Lazio, dipende dai prossimi impegni".

AGGIORNAMENTO ORE 18:14 - È il momento di Paolo Corbi, responsabile della comunicazione della FIGC, premiato dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete.

AGGIORNAMENTO ORE 18:08 - Premio consegnato anche a Roberto Rossi, vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 18:05 - Premiato Alessio Bizzaglia, imprenditore e presidente che quest'anno ha portato il Pomezia Calcio in Serie D e il Fortitudo Futsal Pomezia in Serie A di Calcio a 5.

AGGIORNAMENTO ORE 17:55 - Iniziano le premiazioni qui al CONI. Il primo ad essere chiamato sul palco è Massimiliano Monnanni, presidente dell’ASP Asilo Savoia e del Montespaccato Calcio, che riceve il premio.

AGGIORNAMENTO ORE 17:36 - Chiamato sul palco Bruno Giordano, ex attaccante di Napoli e Lazio e vincitore del premio qualche anno fa: "Sono stato premiato e non si sa perché (ride, ndr). Il torneo oltre a formare ragazzi, forma anche degli uomini. Ho visto sempre massima correttezza e questo è importante per il torneo e per i ragazzi. Situazione attuale di Lazio e Roma? Oggi parlare è molto più semplice. Stanno rispettando entrambe i valori del campionato. Devono approfittare di questa mancanza di Inter e Juventus che sono più dietro in classifica. Napoli e Milan sono superiori a tutti in questo momento. Con il lavoro e il fare gruppo, sia la Lazio che la Roma possono inserirsi in zona Champions. Non sarà facile ma ci devono provare".

AGGIORNAMENTO ORE 17:33 - Premiata la squadra giovanile della nuova Tor Tre Teste, ultima vincitrice del Torneo Beppe Viola.

AGGIORNAMENTO ORE 17:23 - Silvia Salis, vicepresidente del CONI: "È un piacere onorare questo premio qui. Stiamo ricordando una delle più grandi voci che lo sport che abbia mai avuto. Quarant'anni fa ci fu la sua ultima telecronaca. Era un genio del suo mestiere. Lo sport è cultura e in questo paese dobbiamo ricordarcelo. Sono gli anni d'oro dello sport italiano? È sempre stato un Made in Italy che ci ha reso orgogliosi. Negli ultimi anno questo concetto si sta rafforzando. Siamo stati uno dei migliori paesi nell'affrontare la pandemia, un esempio per tutto il mondo".

AGGIORNAMENTO ORE 17:15 - Parola a Raffaele Minichino, organizzatore del trofeo giovanile Beppe Viola: "Beppe Viola non l'ho conosciuto. Ma era un maestro del giornalismo. Amava la cultura e lo sport. Trentanove anni fa furono premiati per la prima volta Ancelotti della Roma e Orsi della Lazio. Ringrazio l'Associazione Italiana Cultura e Sport per il supporto che ci aiuta e ci supporta".

AGGIORNAMENTO ORE 17:10 - Inizia l'evento con un breve filmato che elenca tutte le persone e in particolare gli sportivi che hanno ottenuto questo premio nelle edizioni precedenti. Da Lotito a Florenzi, passando per Inzaghi, Pellegrini, Marotta e tanti altri.

AGGIORNAMENTO ORE 16:50 - Tutto pronto nel Salone d'onore del CONI per l'inizio dell'evento per il premio Beppe Viola. Non sarà presente Ciro Immobile, capitano della Lazio che ha ottenuto questo riconoscimento. Presente, in rappresentanza del club biancoceleste, il portavoce Roberto Rao.

E' in programma questo pomeriggio, presso il prestigioso Salone d'Onore del Coni, la premiazione ufficiale per il premio Aics di Cultura Sportiva Beppe Viola, giunto alla sua trentasettesima edizione dopo lo stop di due anni imposto dalla Pandemia. Nella lista dei protagonisti che riceveranno questo importante riconoscimento c'è anche Ciro Immobile. Un altro traguardo raggiunto dal capitano della Lazio che ormai viene gratificato in tutti i modi. Gli altri premiati saranno Alessio Bizzaglia, imprenditore e presidente del Pomezia Calcio Serie D, Massimiliano Monnanni, presidente dell’ASP Asilo Savoia e Montespaccato Calcio, Roberto Rossi, vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti Lazio, Paolo Corbi, responsabile comunicazione FIGC, Angelo Mangiante, giornalista di SKY, Stefano Agresti, caporedattore servizi digitali Gazzetta dello Sport e Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo. L'evento andrà in scena dalle ore 17 e sarà condotta da Ilario Di Giovambattista, voce di Radio Radio, e da Monica Kowalik. E' un premio che celebra i giovani e accompagna uno dei più importanti tornei giovanili d’Italia che si pone a sostegno dello sport, dei suoi valori e sostiene la lotta contro razzismo e bullismo.

Pubblicato il 3/10