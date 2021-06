Sigarette a go-go e un'accoglienza stile Lazio. Sui social è Sarri-mania: "Ora ci divertiamo!"

Al termine di giorni di vera fibrillazione per il popolo biancoceleste, è arrivata la notizia tanto attesa. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. E come accaduto in questi giorni di attesa, l'ex Juventus può contare su un'accoglienza speciale. Twitter e Instagram, sui social è una vera "Sarri-mania". I commenti lasciano ben comprendere quanto i tifosi siano soddisfatti di vederlo sulla propria panchina dopo l'addio di Simone Inzaghi. Sono trascorse ore di preoccupazione, emozione ed eccitazione. Giorni di vera rincorsa alle ultime notizie, alla disperata ricerca di informazioni che potessero far aumentare l'ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione. Adesso è il momento di festeggiare l'arrivo del "Comandante". Tecnico con alle spalle lo scudetto con la Juventus, i record conquistati con il Napoli e l'Europa League col Chelsea. Club grati a Sarri e al suo lavoro, ma che non gli avevano regalato l'accoglienza "stile Lazio" di questi minuti. Sigarette a go-go e messaggi d'ogni tipo. "Benvenuto Comandante", ma anche "Sembra un sogno" e "Finalmente nostro". Nella Capitale approda il "sarrismo", una rivoluzione in quel di Formello. I laziali sono in fermento e contano i giorni per ammirare da vicino il nuovo tecnico e le fondamenta del suo gioco. Sui social non si parla d'altro: "Quest'anno ci divertiamo".

