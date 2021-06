UFFICIALE - Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio: la conferma a suon di emoji!

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 - Su Twitter, un nuovo messaggio: "Chi ha da accendere?". E non manca il post su Instagram: un collage composto dall'immagine di una sigaretta, della squadra, della tuta della Lazio e di una banca. Maurizio Sarri, oltre a essere un accanito fumatore, indossa solitamente la tuta, anche in panchina, e prima di diventare allenatore lavorava in banca.

Dopo giorni di trattative serrate finalmente è arrivata la tanto attesa fumata bianca. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. L'ufficialità è arrivata in un modo particolare ma non totalmente inaspettato. Sul profilo Twitter del club, l'emoji di una sigaretta. Perché, a volte, non servono le parole. Nei prossimi minuti, tuttavia, a questo primo segnale farà seguito il comunicato sui canali ufficiali del club.

Calciomercato Lazio, caccia all'esterno offensivo: c'è anche Jovetic

Pippo Inzaghi su Simone: "Ha rappresentato tanto per la Lazio, ma Inter scelta giusta"

