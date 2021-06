Pippo Inzaghi su Simone: "Ha rappresentato tanto per la Lazio, ma Inter scelta giusta"

Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Brescia e durante la conferenza stampa di presentazione ha parlato anche del fratello Simone: "Ci consigliamo spesso, ma è chiaro che le scelte sono personali. Simone ha rappresentato tanto per la Lazio, dopo cinque anni arriva un momento in cui o bisogna cambiare dieci giocatori o cambiare l'allenatore. Penso che abbia fatto la scelta giusta, ha fatto qualcosa di incredibile alla Lazio. Quando sei in scadenza poi puoi valutare altre proposte. È contento anche per me, Brescia è una piazza importante ma ci sarà da battagliare e soffrire, ma è così".