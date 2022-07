AURONZO GIORNO 7 - Lazio, Marcos Antonio ha il suo traduttore ufficiale. E ha già capito tutto...

Fonte: Da Auronzo di Cadore: Edoardo Zeno

AURONZO - Marcos Antonio ha iniziato con il piede giusto. Arrivato in punta di piedi qualche giorno fa sotto le Tre Cime di Lavaredo, il piccolo centrocampista ex Shakhtar sta già facendo vedere di che pasta è fatto. "L'importante non è essere alti, ma essere all'altezza", dice qualcuno e il brasiliano lo sta dimostrando sul prato dello Zandegiacomo. Ancora è presto per dare giudizi, ma il nuovo numero 6 biancoceleste sta stupendo in positivo. Sarri lo alterna a Cataldi in cabina di regia. I consigli più importanti sono quelli del centrocampista romano, del mister e anche di Luis Alberto. Il compagno di reparto spagnolo, durante la seduta pomeridiana, lo ha preso da parte prima della partitella per fornigli indicazioni importanti. Il Mago gesticola e "aiuta" il nuovo arrivato. La stagione è lunga e si cerca di instaurare il giusto feeling sin da subito.