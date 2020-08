Europa League, oggi gli altri due quarti di finale: il programma completo

Ieri Inter e Manchester United hanno vinto contro Bayer Leverkusen e Copenaghen ottenendo il pass per le semifinali. Oggi sapranno i nomi delle loro avversarie. Questa sera in programma altri due match in gara secca alle 21:00. A Gelsenkirchen, gli ucraini dello Shaktar Donetsk sfidano il Basilea. Chi vince trova Lukaku e compagni in semifinale. L’altra gara vedrà di fronte il Siviglia, che ha eliminato la Roma agli ottavi, e il Wolverhampton. La vincente affronterà i Red Devils. L’Europa League sta entrando sempre più nel vivo.

