Lazio, Rovella e Zaccagni non ci saranno contro il Braga: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 22.13 - Non solo Rovella. Anche Mattia Zaccagni non ci sarà contro il Braga dopo essere stato ammonito nel match contro il Real Sociedad al 53' per un fallo su Aramburu.

La Lazio perde un altro tassello a centrocampo. Nel corso del match contro il Real Sociedad, Nicolò Rovella - già diffidato - è stato ammonito per aver commesso un fallo su Sucic al 7' della sfida di Europa League. Pessima notizia per Baroni che perderà il gioiellino biancoceleste per la sfida contro il Braga, in programma il 30.