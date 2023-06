Calciomercato Lazio | Sarri sogna Jorginho: la posizione della società

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, ROSA IN VACANZA: CON SARRI APPUNTAMENTO A LUGLIO FORMELLO - Arrivederci in Paideia per le visite mediche d’idoneità della nuova stagione. La Lazio ha staccato subito la spina dopo la vittoria contro l’Empoli, da oggi sono cominciate ufficialmente le vacanze per la rosa biancoceleste. Non ci saranno altri... FORMELLO - Arrivederci in Paideia per le visite mediche d’idoneità della nuova stagione. La Lazio ha staccato subito la spina dopo la vittoria contro l’Empoli, da oggi sono cominciate ufficialmente le vacanze per la rosa biancoceleste. Non ci saranno altri... WEBTV LAZIO, LUIS ALBERTO: "SONO CAMBIATO PER SARRI! MERCATO? CI MANCA..." Al termine della sfida contro l'Empoli parlato ai microfoni di Lazio Style Radio Lazio il centrocampista biancoceleste Luis Alberto. Lo spagnolo ha fatto un punto sulla stagione della squadra con uno sguardo verso il futuro: "C'è tanta soddisfazione.... Al termine della sfida contro l'Empoli parlato ai microfoni di Lazio Style Radio Lazio il centrocampista biancoceleste Luis Alberto. Lo spagnolo ha fatto un punto sulla stagione della squadra con uno sguardo verso il futuro: "C'è tanta soddisfazione.... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | NON SOLO BERARDI: DERBY DI MERCATO PER UN CLAMOROSO RITORNO? La Roma, come la Lazio, sognano il colpo Domenico Berardi in attacco. Il capitano della Sassuolo è da tempo un obiettivo di Sarri, così come della dirigenza giallorossa, ma non sarebbe l'unico. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la Roma avrebbe... La Roma, come la Lazio, sognano il colpo Domenico Berardi in attacco. Il capitano della Sassuolo è da tempo un obiettivo di Sarri, così come della dirigenza giallorossa, ma non sarebbe l'unico. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la Roma avrebbe...