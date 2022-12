Cena di Natale, Casale: "La Lazio una delle prime scelte. Vi racconto il mio rapporto con Sarri” - VIDEO

Fonte: Dai nostri inviati Carlo Roscito ed Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Nel corso della cena di Natale organizzata dalla SS Lazio, ha preso la parola Nicolò Casale. Il difensore, arrivato in estate dal Verona, ha fatto il punto su questa prima parte di stagione ai microfoni dei media presenti all'evento, tra cui ovviamente Lalaziosiamonoi.it: "Inizia un nuovo campionato? Sicuramente è l’argomento più toccato delle ultime settimane. È una bella incognita, tante squadre hanno avuto giocatori assenti per il Mondiale. Noi siamo stati fortunati, solo due giocatori sono andati fuori e abbiamo avuto più tempo per allenarci insieme. Sarà un bel punto di domanda. È comunque una sosta che ci è servita per lavorare forte e farci trovare pronti".

Può essere un fattore positivo per la Lazio?

“Sicuramente può essere una cosa molto positiva ma poi parla il campo. Se lavori in questo arco di tempo non al meglio senza giocare partite, poi quando riprendi fai fatica. Come ha detto il mister tante volte, abbiamo lavorato bene anche durante la pausa e sicuramente ci faremmo trovare pronti”.

Cosa serve per rimanere quarti?

“Manca ancora tanto. Questo è un punto di partenza, ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo fatto bene, però mancano tantissime partite ed è luna”.

I primi mesi alla Lazio?

“Sono stati mesi molto belli per me. Sono arrivato da una squadra molto diversa per modo di giocare dalla Lazio. Mi è servito a crescere. Sono passato da un modulo all’altro e mi sono trovato con giocatori di alto livello. È stata una grande crescita e voglio solo che sia un punto di partenza”.

Può essere una ripartenza anche per te?

“Ho avuto un piccolo infortunio che può capitare nell’arco di una stagione. Poi ho avuto la possibilità di giocare, allenandomi bene e facendomi tornare pronto. Non basta, voglio continuare a lavorare per crescere ancora di più”.

Rapporto con Sarri?

“Devo dire molto poco su questo. Venire qui alla Lazio è stata una delle prime scelte per mister Sarri. Mi ha cercato mi ha voluto e sapevo potesse farmi crescere come difensore. Con lui ho un rapporto come qualsiasi altro giocatore, poche parole e tanto lavoro”.

Pubblicato il 20/12