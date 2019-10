FORMELLO - Lazio, rifinitura anti-Celtic: i primi 15' aperti ai media - FT&VD

Tanti dubbi da risolvere e ballottaggi da sciogliere. È cominciata ufficialmente la lunga giornata di vigilia della sfida fra Celtic e Lazio. La squadra è scesa in campo per la rifinitura intorno alle 10.30, in giornata partirà alla volta di Glasgow. I cancelli si aprono ai media per i primi 15 minuti di seduta, con i biancocelesti che si scaldano prima dell'ampia fase tattica che li vedrà protagonisti. Occhi puntati soprattutto su Thomas Strakosha, in dubbio per la gara di domani.

Pubblicato il 23-10 alle 10.35