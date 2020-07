Giudice Sportivo, Bastos e Leiva entrano in diffida. Sanzionati Immobile e Parolo

Sul sito ufficiale della Lega Serie A è stato pubblicato il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo per le partite giocate ieri. Confermate le ammonizioni di Leiva e Bastos. Per il brasiliano si tratta della nona sanzione, mentre l'angolano raggiunge quota quattro. Entrambi entrano dunque in diffida, aggiungendosi a Cataldi, Acerbi e Lazzari. Un cartellino giallo contro l'Udinese ne pregiudicherebbe la presenza nel big match contro la Juventus del prossimo 20 luglio. Anche Ciro Immobile e Marco Parolo hanno ricevuto l'ammonizione ieri con il Sassuolo: per tutti e due si tratta della settima sanzione, arrivata per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Pubblicato il 12/07 ore 15:00