Lazio, ipotesi di un lungo ritiro da Udine al big match con la Juventus

Il momento che sta vivendo la Lazio è indubbiamente complicato. Infortuni, defezioni, i big con una condizione ancora da ritrovare e la terza sconfitta consecutiva consumata all'Olimpico contro il Sassuolo. Lo scudetto non sembra essere più un sogno alla portata, ma c'è una qualificazione in Champions da blindare. E proprio per questo bisogna invertire il trend il prima possibile, tornando a vincere già mercoledì contro l'Udinese. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, ci sarebbe l'ipotesi di un lungo ritiro: dalla prossima gara, quella contro la squadra guidata da Gotti, alla sfida di Torino con la Juventus di lunedì 20 luglio. C'è una stagione, comunque positiva, da chiudere nel miglior modo possibile. C'è un secondo posto da difendere.

