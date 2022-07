Immobile, l'agente: "E' il migliore in Italia degli ultimi 20 anni. Il suo obiettivo..."

Ciro Immobile sta facendo la storia della Lazio e del calcio italiano. Il suo agente è intervenuto per celebrare i suoi record e spiegare i suoi obiettivi.

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rendimento di Ciro immobile parla da se, la frequenza e il numero di gol segnati dal bomber della Lazio lo rendono uno degli attaccanti più forti del panorama calcistico italiano ed europeo. L'attaccante biancoceleste quest'anno si è laureato capocannoniere della Serie a per la quarta volta in carriera ed è diventato il marcatore più prolifico nella storia della Lazio. Questi sono solo alcuni dei riconoscimenti di Ciro Immobile, ai quali va per forza aggiunta la Scarpa D'Oro vinta nella stagione 2019/2020. A parlare del suo assistito è stato l'agente Alessandro Moggi, intervenuto ai microfoni di Radio Marte:

"Immobile? Deve battere tutti i record e diventare leggenda. Quello che sta costruendo Ciro dimostra che sia l’attaccante italiano più importante degli ultimi 20 anni. Anche a livello internazionale è importante. Punta a vincere la classifica dei cannonieri per la quinta volta. Oltre ad essere un grandissimo attaccante è anche un grande uomo e vedrete che quest’anno sarà lì a lottare per vincere la classifica marcatori”.

Pubblicato il 23/07