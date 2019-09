Inter - Lazio, l'arbitro del match: i precedenti con i biancocelesti

Non c'è spazio per rilassarsi e godere della vittoria contro il Parma. La Lazio tornerà subito in campo nel turno infrasettimanale di San Siro contro l'Inter. Poco fa l'AIA, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per il 5° turno di Serie A. Inter - Lazio (mercoledì ore 21:00) è stata affidata a Fabio Maresca, Alassio e Paganessi saranno gli assistenti mentre come IV uomo è stato designato Fabbri. Al Var si rivede Calvarese, arbitro di campo della sfida di Ferrara contro la Spal. L'Avar sarà invece Meli.

I PRECEDENTI - Inter - Lazio diventerà la terza partita arbitrata da Maresca in questa Serie A, il primo big match ma non la prima sfida alla direzione dei nerazzurri. Il fischietto di Napoli ha infatti già arbitrato la vittoria dell'Inter a Cagliari per 2-1 nel secondo turno di campionato. Per lui questo sarà anche il 56° incontro assoluto nella massima serie italiana, il 10° addirittura da arbitro della Lazio (che non ha mai diretto in Coppa Italia). I biancocelesti sono la squadra che ha arbitrato il maggior numero di volte in Serie A (9), e il bilancio fino ad oggi è di 6 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta (Lazio-Genoa 1-2 del 5 febbraio 2018). Nell'ultima stagione Maresca e la squadra di Inzaghi si sono incrociati tre volte, due le vittorie della Lazio (doppio 1-2 in trasferta contro Udinese e Sampdoria) e un pareggio (Chievo - Lazio 1-1). Di seguito, ecco tutte le designazioni del turno infrasettimanale.

BRESCIA - JUVENTUS Martedì 24/09 h. 21.00

PASQUA

BINDONI - SANTORO

IV: MARINI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: GALETTO



FIORENTINA - SAMPDORIA Mercoledi 25/09 h.21.00

DOVERI

FIORITO - DI VUOLO

IV: PICCININI

VAR: PAIRETTO

AVAR: LIBERTI



GENOA - BOLOGNA Mercoledi 25/09 h.21.00

MASSA

GIALLATINI - DI GIOIA

IV: FOURNEAU

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DI IORIO



H. VERONA - UDINESE Martedì 24/09 h. 19.00

CHIFFI

TEGONI - BRESMES

IV: SACCHI

VAR: ABISSO

AVAR: TOLFO



INTER - LAZIO Mercoledi 25/09 h.21.00

MARESCA

ALASSIO - PAGANESSI

IV: FABBRI

VAR: CALVARESE

AVAR: MELI



NAPOLI - CAGLIARI Mercoledi 25/09 h.21.00

DI BELLO

SCHENONE - DE MEO

IV: PEZZUTO

VAR: LA PENNA

AVAR: LONGO



PARMA - SASSUOLO Mercoledi 25/09 h.21.00

MARINELLI

PRETI - CECCONI

IV: GHERSINI

VAR: NASCA

AVAR: VALERIANI



ROMA - ATALANTA Mercoledi 25/09 h. 19.00

IRRATI

PASSERI - MONDIN

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI



SPAL - LECCE Mercoledi 25/09 h.21.00

ROCCHI

VECCHI - LOMBARDI

IV: RAPUANO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MANGANELLI



TORINO - MILAN Giovedì 26/09 h. 21.00

GUIDA

CARBONE - PERETTI

IV: VALERI

VAR: MARIANI

AVAR: DEL GIOVANE

