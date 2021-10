Lazio, Immobile da record: ecco la sorpresa di Lotito

Ciro Immobile ha scritto, per l'ennesima volta, la storia della Lazio. Con il gol del 2-1, nella ripresa del match contro l'Atalanta, il numero 17 ha agganciato Piola a quota 159 gol diventando il miglior marcatore della storia biancoceleste. Una rete alla Immobile, in contropiede, di rapina, di rabbia, di Immobile che la squadra di Sarri poteva valere tre punti. Il mister dovrà "accontentarsi" di un pareggio, ma si tiene stretta una grande prestazione dei suoi ragazzi che hanno messo in mostra carattere e grinta. Per Ciro è il gol del record ma anche un gol che vale 500 mila euro. Due anni fa, infatti, nel corso di uno degli incontri per il prolungamento del contratto, Lotito promise al suo centravanti un bonus di 500 mila euro se quest'ultimo avesse raggiunto Piola nella classifica dei gol con l'aquila sul petto. Ciro ha messo nel mirino l'obiettivo e, come al solito non ha fallito. Dopo la gara del Gewiss Stadium, il presidente ha alzato il telefono e si è congratulato per la prestazione e, soprattuto per il record, con il suo bomber ricordandogli la promessa fatta qualche tempo fa. Ogni promessa è debito anche per il numero uno biancoceleste che si gode il suo bomber e ritocca il suo ingaggio.