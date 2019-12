Lazio, Immobile: "Store al centro importante, spero che anche con la Juventus ci siano tanti tifosi"

Anche il bomber Ciro Immobile mostra il suo entusiasmo per l'apertura del nuovo Lazio Store al centro di Roma ai microfoni di Lazio Style Radio 89,3: "Mi dispiace non poter accontentare tutti per una foto, c'è tanta gente. È bello l'entusiasmo, riusciamo a sentirlo. Importante lo store, per una società come la Lazio era il minimo. Anche per la storia della città è importante, i tifosi non sono mai mancati soprattutto in questo momento in cui gira tutto come vogliamo noi. Non mi aspettavo tutta questa gente, il popolo laziale ha risposto presente. Regali per i figli? Hanno già tutti i completini della Lazio, magari un pallone piccolo per Mattia. Il negozio è bello, lo avevo visto anche in anteprima. Ringraziamo i nostri tifosi, spero siano tanti anche contro la Juventus".

Pubblicato il 3/12 alle 18.20