Coppa Italia, agli ottavi sarà Lazio - Cremonese: i dettagli

La Cremonese, che ha appena battuto l’Empoli nel turno eliminatorio di Coppa Italia, sarà la prossima avversaria della Lazio agli ottavi di finale. La data in cui si giocherà il match è ancora da ufficializzare: i giorni presi in considerazione sono, comunque, mercoledì 15 e mercoledì 22 gennaio. La Cremonese, che non accedeva agli ottavi della coppa nazionale dal 1996/97, affronterà l’armata di Simone Inzaghi. La diretta televisiva del match sarà affidata alle reti Rai.

FORMELLO - Lazio, Leiva è in gruppo: ok per la Juve. Luis Alberto fermo

Lazio, Giannichedda: "Gara complicata per la Juve, biancocelesti al top!"

TORNA ALLA HOMEPAGE