Lazio, Giannichedda: "Gara complicata per la Juve, biancocelesti al top!"

Sabato sera l’Olimpico di Roma sarà teatro del big match tra Lazio e Juventus. I biancocelesti sono reduci dalla convincente vittorie casalinga contro l'Udinese, mentre gli uomini di Sarri hanno perso, almeno momentaneamente, la propria leadership in campionato, non facendo risultato contro il Sassuolo. A qualche giorno dalla partita, il doppio ex Giuliano Giannichedda è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera: “Sicuramente la Juve è stata in difficoltà con il Sassuolo per quanto riguarda la concentrazione, a livello fisico e tecnico mi è sembrato al top. La Lazio sta alla grande, sarà una partita difficile per la Juve. Mi aspettavo una Lazio così, sul mercato ha fatto quello che doveva fare”.

Lazio - Juventus, probabili formazioni: ballottaggi in difesa e in attacco

Calciomercato Lazio, il Fenerbahce ‘molla’ Durmisi: il sogno è Kolarov

TORNA ALLA HOMEPAGE