Lazio - Juventus, Khedira non ce la fa: tornerà nel 2020

Era considerato sulla via del recupero, ma niente da fare. In panchina contro il Sassuolo, in ospedale contro la Lazio. Andrà più o meno così la settimana di Sami Khedira. L'ex centrocampista del Real Madrid sente ancora fastidio al tormentato ginocchio sinistro e per questo domani verrà sottoposto a un intervento di pulizia artroscopica. Questo significa solo una cosa: rientro nel 2020. Negli anni, il tedesco ha spesso riscontrato problemi in quella zona della gamba che l'ha costretto ai box più e più volte. Tornato al centro del progetto Juventus nei primi mesi di Sarri in panchina, ora Khedira verrà per forza di cose messo da parte. Una perdita pesante per l'ex tecnico del Napoli che, per non pagare troppo lo scotto del cambio di guida tecnica, si era quasi sempre affidato ai senatori nella prima parte di stagione. La buona notizia - sportivamente parlando, ovviamente - è per la Lazio, che sabato all'Olimpico non dovrà fare i conti con uno degli uomini più esperti a disposizione dell'allenatore toscano.

