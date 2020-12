MOVIOLA - Lazio - Bruges, Çakır dov'è il carattere? Rosso a Sobol tardivo!

Gran parte della partita di Cüneyt Çakır sta tutta nel primo tempo. Arbitro turco dal carattere internazionale, o almeno secondo alcuni, perché è proprio quello che viene a mancare nella prima frazione di Lazio-Bruges. Impeccabile fino al 35', quando Sobol - ammonito dopo due minuti dal fischio d'inizio - trancia di netto Lazzari: secondo giallo in tasca e terzino ucraino - clamorosamente - graziato. Per "fortuna" di Çakır, Sobol gli dà la chance pochi minuti dopo di riscattarsi entrando ancora duramente e in ritardo su Lazzari. Il rosso stavolta arriva, ma l'errore resta ed è una macchia pesante su una partita fatta di scelte giuste fino a quel momento. Netto infatti il rigore di Clinton Mata su Immobile, scellerato intervento sulla caviglia della Scarpa d'Oro. Discutibile, invece, un giallo a Hoedt (con annesso calcio di punizione dal limite) per una spallata a un avversario a palla lontana che sembra però aver visto solo Çakır. Più in controllo della gara nel secondo tempo, complice i ritmi bassi che impone la Lazio per salvaguardare il risultato. Gestione totale, Çakır mette mano al cartellino solo per ammoniore Marusic per perdita di tempo. Perde un po' di mano la gara nei minuti finali di gara concitati e interviene spesso sui contatti, tanto da chiudere la sua gara con 15 punizioni a 13 in favore dei padroni di casa. Voto 5!