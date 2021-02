MOVIOLA - Lazio - Cagliari, Irrati senza troppe fatiche: gestione gara sufficiente

È un Lazio-Cagliari senza troppe fatiche per Massimiliano Irrati, sempre in pieno controllo della gara. Nel primo tempo è una gestione totale, sbaglia solo nel ravvisare fallo di mano di Lazzari, perdendosi un tocco irregolare poco prima, sempre con la mano, di Lykogiannis. Duello ruvido su quella fascia, anche quando il giocatore del Cagliari alza il gomito sull'esterno laziale a palla lontana (poteva starci il giallo). Ammonizione che arriva soltanto nel secondo tempo per una carica su Cragno di Correa, sanzione eccessiva considerando che l'argentino ha la sola colpa di non essere riuscito a interrompere la sua corsa. Giallo che arriva anche per Joao Pedro, duro su Musacchio in scivolata. Gestione gara sufficiente per Irrati, che prima di rimettere in gioco il pallone chiede sempre la revisione immediata dal Var con un silent check di pochi secondi. Sul referto finale finiscono anche le ammonizioni per Parolo e Inzaghi, sempre veemente nelle indicazioni alla squadra fuori l'area tecnica. Voto: 6.