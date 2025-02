MOVIOLA - Lazio-Monza, Aureliano si gode lo spettacolo: richiamato solo in una situazione

TUTTOmercatoWEB.com

PRIMO TEMPO

20' Contatto dubbio in area di rigore del Monza. Zaccagni scarica palla all'indietro e si scontra con Izzo, entrato in scivolata, per Aureliano e il Var non c'è nulla da sanzionare.

31' Tutto regolare in occasione del gol dell'1-0 della Lazio. Buone le posizioni di Castellanos e Marusic, che di testa batte Pizzignacco e insacca in rete.

45' Pedro Pereira è il primo ammonito del match. Il giocatore brianzolo interviene in ritardo su Pedro nella metà campo biancoceleste.

45' Il quarto uomo indica 1' di recupero.

SECONDO TEMPO

57' Regolarissima la posizione di Pedro sull'infilata di Castellanos che lo manda in porta e che porta al gol del vantaggio della Lazio.

63' La Lazio trova anche il tris con Castellanos in un'azione che non necessita di nessun intervento da parte del direttore di gara Aureliano.

77' Regolare anche il poker firmato da Pedro su assist di Noslin.

85' Giusto l'intervento del Var per segnalare il calcio di rigore in favore del Monza. Lazzari salta di testa, ma colpisce il pallone con il braccio, antacipando l'avversario. Dagli undici metri Sensi realizza il gol della bandiera.

89' Dele-Bashiru sfugge via dalla marcatura del difensore e, in posizione regolare, viene servito da Rovella realizzando il 5-1. Niente da rivedere per Aureliano e per il Var.

90' Sono 3' di recupero.