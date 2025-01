PAGELLE Lazio-R. Sociedad: Gila da paura, Taty punge. Isaksen decisivo, Nuno top e stop

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

MANDAS 6: Titolare in Europa, confida nel palo sul sinistro a giro di Sucic. Becker è morbido con il destro, da quel momento i rischi maggiori sono sul giro palla con i piedi. Tocca il cross di Aramburu, la devia sulla testa di Barrentxea che colpisce a porta vuota.

MARUSIC 6,5: Parte a destra, poco prima dell’intervallo occupa la fascia opposta. Pochi pericoli, tutto sotto controllo, la Lazio stasera è troppo schiacciante per andare in affanno.

GILA 8: La infila all’incrocio, urla la voglia di gol al momento dell’impatto con il pallone. Se si mette pure a segnare… Ormai gioca con una sicurezza disarmante, si mangia proprio gli avversari: un boccone soltanto, neanche li mastica. Una superiorità difficile da digerire per gli attaccanti che affronta.

ROMAGNOLI 6,5: Buona prestazione, passa sotto traccia soltanto perché al suo fianco c’è il migliore in campo in assoluto. Di governo una volta che la Real Sociedad resta in dieci, gioca con la sigaretta in bocca.

TAVARES 7,5: Mette dentro la punizione che porta alla rete sblocca-partita. Un fattore sui calci piazzati, la Lazio sfiora il secondo sempre su un suo corner. Gioca col turbo acceso, spinge e orchestra con Isaksen il raddoppio di Zac. L’assist personale è per il tris del Taty: cross perfetto per il capoccione dell’argentino. Il guaio è quello muscolare, purtroppo: dita incrociate, legate per non scioglierle fino ai controlli.

Dal 43’ DELE-BASHIRU 6: Dentro all’improvviso, occupa la casella in mediana, è un secondo tempo in scioltezza.

GUENDOUZI 7: Non solo gioca, è pure costretto a fare il terzino dopo l’infortunio di Tavares. Non sfigura nemmeno in una posizione anomala, anzi. Sbaglia giusto un appoggio in apertura. Poi è solito Guendo, il solito guerriero.

ROVELLA 7: Prende un giallo senza senso, aveva toccato nettamente il pallone rallentando l’avversario di mestiere. L’ammonizione gli farà saltare la trasferta di Braga, non è neanche negativa come sanzione. Se la comanda a centrocampo.

ISAKSEN 7,5: Primo tempo di impatto, determinato, al netto di qualche passaggio che poteva essere calibrato meglio. Però è risolutivo facendo espellere Muñoz (se ne va due volte in dribbling) e con il passaggio all’indietro per il 2-0 di Zaccagni.

Dal 55’ NOSLIN 6: Bentornato, è un rodaggio di 35 minuti. Servirà tanto pure il suo contributo.

DIA 7: Non sta fermo un attimo, trova sempre la posizione giusta per preoccupare gli spagnoli. Un tentativo di destro, percussioni ficcanti. Diventa centravanti quando esce il Taty, avrebbe meritato la gioia anche lui per il lavoro e la dedizione completa.

Dal 76' BALDE 6: Esordio in prima squadra, una bella soddisfazione.

ZACCAGNI 7,5: Stop e tiro all’angolino, prende la mira e non lascia scampo a Remiro. Manda in tilt la difesa di Alguacil con i suoi movimenti, accentrandosi trova lo spazio alle spalle di Zubimendi permettendo a Nuno di sgroppare fino al momento del cambio. Una passeggiata di salute e di qualità. Ammonizione “programmata” in vista della chiusura in Portogallo: era diffidato.

Dal 55’ TCHAOUNA 6: Si piazza a destra, ormai la gara è totalmente in discesa.

CASTELLANOS 7,5: Mendez gliela salva sulla linea, non è gol per un capello, l’aveva schiacciata perfettamente di testa. La girata vincente è sul cross di Tavares: movimento bruciante, Remiro la tocca senza riuscire a respingerla. Rimane negli spogliatoi al 45’, il suo l’aveva già fatto.

Dal 46’ PEDRO 6,5: Minuti nelle gambe in vista delle prossime partite. Non inquadra la porta da fuori, distrugge la traversa con il sinistro. È mancato tanto nell’ultimo periodo.

ALL. BARONI 9: Una Lazio da favola, la magia in Europa League non si è mai interrotta. In classifica la sua squadra non è a punteggio pieno solo per il furto arbitrale con il Ludogorets: complimenti mister, da standing ovation.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro 6; Aramburu 5, Zubeldia 5, Aguerd 5 (Pacheco 6), Muñoz 4; Zubimendi 5 (Elustondo 6); Kubo 5,5 (Barrentxea 6,5), Sucic 5,5, Mendez 5 (Lopez 5), Becker 5; Oyarzabal 5. All.: Alguacil 5.

Pubblicato il 23/01