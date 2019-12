PAIDEIA - Lazio, controlli al ginocchio destro per Vavro - FOTO&VIDEO

Il Rennes ha picchiato dal primo al novantesimo, lui è stato il calciatore della Lazio che ne ha fatto le spese. Denis Vavro si è presentato in Paideia intorno all’ora di pranzo per una risonanza magnetica al ginocchio destro. Lo slovacco ha raggiunto la clinica zoppicando vistosamente, ha accusato l’infortunio nel secondo tempo di ieri, è stato sostituito dal giovane Falbo per il problema fisico. È da considerare out per la trasferta di Cagliari. Non avrebbe giocato, ma in queste condizioni non farà parte nemmeno della lista dei convocati.

VIDEO - L'ARRIVO DI VAVRO IN PAIDEIA