RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Castellanos: "Non è impossibile. Ora mi sento al 100%" - VIDEO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Giorno di vigilia di Lazio - Bodo/Glimt, ritorno dei quarti di finale di Europa League. In conferenza stampa alle ore 15 di fianco a Marco Baroni c'è il Taty Castellanos.

A che punto sei del recupero della forma migliore?

"Non sono abituato a questo tipo di infortuni, ma questo è il calcio. Ora sto bene, sto migliorando molto, sono al 100%. Dobbiamo stare bene mentalmente e fisicamente, è la cosa più importante".

Come si vincono queste partite?

"Sappiamo che è una partita molto difficile, loro giocano bene. Non è impossibile, all'Olimpico siamo forti, giochiamo bene. Dobbiamo dare tutto per ottenere un risultato positivo".

Quanta fiducia ti danno le parole del mister? Cosa serve alla Lazio per ritrovare la forma migliore?

"È importante la fiducia del mister. Essere l'attaccante della Lazio è una responsabilità molto importante, ma io devo lavorare sempre per la squadra. Devo stare bene, continuando a lavorare. Speriamo che sia una partita con un risultato positivo per noi".

Sei rammaricato di non essere al top?

"Io sto bene, sento la fiducia giusta. Sono tornato a giocare con la squadra. Sappiamo che è una partita molto complicata, però noi dobbiamo fare il nostro lavoro e quello che sappiamo fare".

Come hai visto Dia?

"Lui è un calciatore importante per la squadra. Essere l'attaccante della Lazio è una responsabilità, dobbiamo dare tutto in campo. Insieme siamo più forti, ovviamente. Con lui mi trovo bene in campo".

Ti sei spiegato come mai segni più in Europa che in Serie A all'Olimpico?

"No, ovviamente giocare fuori casa è difficile mentre in casa abbiamo la spinta dei tifosi. Domani la cosa più importante sarà dare tutto in campo".

Ha segnato tanto Romagnoli, ne hai parlato con lui?

"Parliamo sempre, sono molto contento per lui. Ha segnato tanto. Sono contento per lui e per la squadra che sta lavorando bene".

A livello mentale quanto è stato difficile il periodo dell'infortunio?

"È stato difficile perché non sono abituato a stare fuori per infortunio, l'importante è aver recuperato al meglio e fisicamente sto benissimo. La squadra penso che stava bene".

Quanto cambierà la sfida domani rispetto all'andata giocata sul sintetico? Pensi che sia giusto giocare competizioni europee sul sintetico?

"Non siamo abituati a giocare su questo tipo di campo, noi però dobbiamo fare quello che sappiamo sempre in qualsiasi condizione. L'importante è che la squadra sta bene, non è impossibile rimontare un 2-0. Loro giocano bene su quel campo con condizioni così complicate con il freddo, questo però non deve diventare una scusa. Dovremo dare tutto in campo e vincere questa partita non importa come".

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

Pubblicato il 16-04