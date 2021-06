UFFICIALE - Salernitana, deciso il futuro del club: il comunicato

AGGIORNAMENTO ORE 23.30 - La Salernitana sul proprio sito ufficiale ha pubblicato una nota in cui ha comunicato le modalità scelte per risolvere il problema multiproprietà: "In adempimento alle prescrizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Omnia Service S.r.l. e la Morgenstern S.r.l. dichiarano di aver trasferito le loro rispettive partecipazioni pari complessivamente all’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. al trust Salernitana 2021 finalizzato alla vendita delle suddette partecipazioni. E’ stato nominato quale nuovo Amministratore Unico della U.S. Salernitana 1919 il Generale Ugo Marchetti. Tutti gli atti sono stati trasmessi alla FIGC. Omnia Service e Morgenstern e le famiglie Lotito e Mezzaroma ringraziano il dott. Luciano Corradi per il lavoro svolto e rivolgono un affettuoso saluto e un caloroso ringraziamento a tutti i tifosi della Salernitana, alla città di Salerno e alle autorità e istituzioni salernitane per questi bellissimi anni trascorsi insieme ricchi di successi, gioie e soddisfazioni".

Il nodo Salernitana è stato sciolto. Come annunciato a più riprese, Claudio Lotito e Marco Mezzaroma hanno rispettato la scadenza fissata nella mezzanotte del 25 giugno. Prima delle 22,30 è stata inviata la pec alla Figc in cui viene evidenziato come il club sia in un trust che avrà il compito di amministrare la società, con il fine di concludere la cessione entro sei mesi. Il trustee sarebbe una società creata ad hoc, con un amministratore di riferimento di grande prestigio. Ora la Figc dovrà verificare la bontà dell'operazione: entro lunedì è prevista la risposta per poi procedere con l'iscrizione al campionato.