AURONZO GIORNO 10 - Lazio, tre calciatori in arrivo in ritiro: ecco chi sono

Alcuni partono e altri arrivano in quel di Auronzo di Cadore. Sono ormai dieci i giorni di ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo e mister Sarri vuole provare tutti i calciatori a disposizione per poi avere un quadro completo di chi sarà parte del progetto e chi no. Come raccolto dalla nostra redazione nella giornata di oggi sono tre i calciatori che arriveranno sotto le Tre Cime di Lavaredo: si tratta del neo acquisto Luka Romero e i due rientranti dalla Salernitana André Anderson e Fabio Maistro. L'estremo difensore Marco Alia farà invece ritorno a Roma.

