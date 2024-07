AURONZO GIORNO 12 - Lazio, seduta di scarico: partitella e ripetute. Si rivede Gila

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 - Termina la seduta d'allenamento e il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore: tra qualche minuto il rientro a Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 - Blandi esercizi d'attivazione per Cataldi e Dele Bashiru, che non hanno partecipato alla seduta d'allenamento. Si rivede in campo - ma a piedi scalzi - anche Gila, reduce dalla frattura all'alluce.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 - Sono tutti rientrati negli spogliatoi, ad eccezione dei portieri. Può considerato concluso il ritiro della Lazio ad Auronzo: Guendouzi, Noslin e Tchaouna salutano i tifosi con gli ultimi autografi.

AGGIORNAMENTO ORE 10.20 - Un po' di stretching per i calciatori - alcuni sono già rientrati negli spogliatoi -. Sessione di foto e autografi per Patric, Cancellieri e Saná Fernandes. In campo c'è ancora Castrovilli che - concluso l'allenamento insieme ai compagni - inizia una fase personalizzata: corsa lungo la fascia.

AGGIORNAMENTO ORE 10.15 - Allenamento già terminato per Rovella, che si ferma a bordo campo seguendo il lavoro dei compagni. Gli altri proseguono le ripetute da una parte del campo, la partitella dall'altra.

AGGIORNAMENTO ORE 10.05 - Ripetute per alcuni biancocelesti: Castellanos, Castrovilli, Isaksen, Akpa Akpro, Casale, Lazzari, Noslin, Pellegrini, Patric. Rovella, infine, corre lungo tutta la linea del campo ma a un'intensità differente rispetto al resto dei compagni.



AGGIORNAMENTO ORE 10.00 - Partitella a campo ridotto per una parte del gruppo: Ruggeri, Milani, Basic, Sana Fernandes, Cancellieri contro Guendouzi, Marusic, Hysaj, Tchaouna e Zaccagni.

AGGIORNAMENTO ORE 9.55 - Il gruppo è ora impegnato in un lavoro di corsa: ripetute lungo la metà del campo. Breve recupero, poi si riparte. Lavoro personalizzato per Pedro che corre da solo lungo il campo dello Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO ORE 9.40 - Parte l'allenamento: fase di attivazione e riscaldamento per l'intero gruppo. Intanto i quattro portieri - Provedel, Mandas, Furlanetto e Renzetti - proseguono il proprio lavoro personalizzato agli ordini di Viotti.

AGGIORNAMENTO ORE 9.30 - Giocatori che iniziano ad entrare in campo, con varie assenze: Cataldi, Dele Bashiru, Romagnoli, Tavares, oltre al lungodegente Gila.

Dodicesimo giorno di ritiro per la Lazio ad Auronzo: in mattinata - al termine dell'allenamento - la squadra rientrerà a Roma. Quella odierna, l'unica seduta della giornata, sarà di scarico dopo l'amichevole di ieri contro la Triestina, terminata 1-1.

TORNA ALLA HOMEPAGE