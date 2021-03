Bayern Monaco - Lazio, prima volta all'Allianz Arena: in Germania una sola vittoria

Definirla un'impresa è forse riduttivo, ma la Lazio mercoledì sarà in campo contro il Bayern Monaco per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sarà la prima volta all'Allianz Arena per i biancocelesti che dovranno ribaltare il 4-1 dell'andata per passare il turno. Neanche le statistiche sorridono agli uomini di Inzaghi che in 8 precedenti in Germania hanno vinto una sola volta. Ciro Immobile, dopo 6 partite consecutive a secco, cercherà di tornare al gol mantenendo alta la sua ottima media realizzativa nella massima competizione europea. Di seguito tutte le statistiche.

- Quello di mercoledì sarà solo il secondo scontro tra Lazio e Bayern Monaco nella loro storia dopo il match d'andata, conclusosi con il risultato di 4-1 in favore dei bavaresi.

- La Lazio ha affrontato 17 volte le squadre tedesche, ottenendo in tutto 7 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo successo è il 3-1 rifilato al Borussia Dortmund a ottobre 2020 nel girone di Champions League all'Olimpico.

- Nelle 8 trasferte complessive in terra tedesca, la Lazio ha ottenuto solo una vittoria. Era marzo 2013 e i biancocelesti sconfissero 2-0 lo Stoccarda negli ottavi di finale di andata di Europa League grazie ai gol di Ederson e Onazi.

- Il Bayern Monaco ospita la Lazio per la prima volta nelle competizioni europee. Da quando Hansi Flick è entrato a far parte del club, i tedeschi hanno vinto tutte e sei le partite casalinghe di Champions League con un punteggio complessivo di 18-3.

- Delle ultime 21 squadre che hanno fatto la prima apparizione all'Allianz Arena in Champions League nessuna ha vinto (20 vittorie Bayern, un pareggio). L'ultima squadra a farlo è stato il Bordeaux nel novembre 2009 con una vittoria per 2-0.

- La Lazio ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte di UEFA Champions League (5p 9s). L'ultima vittoria risale al settembre 2003, 2-0 in casa del Besiktas nella fase a gironi.

- Nessuna squadra nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League ha superato il turno dopo aver perso l'andata in casa con uno scarto di tre o più gol.

- Il Bayern ha vinto le ultime quattro partite casalinghe di Champions League contro squadre italiane e il 3-2 contro l'Inter nel marzo 2011 è l'unica sconfitta nei nove precedenti incontri con squadre di Serie A all'Allianz Arena (V7 P1).

- Ciro Immobile non va a segno da 6 gare consecutive tra campionato e coppe. Il bomber della Lazio però ha una media di un gol a partita in Champions League: 5 le presenze complessive nella massima competizione europea quest'anno e altrettante le marcature.

- L'attaccante biancoceleste, prima della gara d'andata, era già sceso in campo una volta contro il Bayern Monaco quando vestiva la maglia del Borussia Dortmund. In quel match datato agosto 2014 i gialloneri sconfissero 2-0 i bavaresi nella finale di Supercoppa di Germania e Immobile disputò gli interi 90'.