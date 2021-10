Bologna - Lazio, Acerbi: "Seguiamo Sarri in tutto. Immobile? Muriqi sta bene"

Meno di un'ora al fischio d'inizio tra Lazio e Bologna, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Francesco Acerbi: “Ci aspettiamo un Bologna che vorrà aggredirci e fare risultato. Loro vivono un momento un po’ di crisi, sono anche andati in ritiro e quindi daranno tutto davanti al pubblico amico. Sarà una battaglia, dobbiamo farci trovare pronti altrimenti diventerà un match molto complicato. Sapevamo le difficoltà che avremmo incontrato con il nuovo modulo e con le richieste del mister, soprattutto mentali. Eravamo consapevoli che ci voleva del tempo e che potevano esserci dei passaggi a vuoto. Ora stiamo cercando tutti insieme di metabolizzare più velocemente possibile i concetti di Sarri e credo che pian piano ci stiamo riuscendo anche grazie ai risultati. Sono contento di giocare da tanti anni in Serie A, l'importante è avere continuità di rendimento e risultati raggiungendo gli obiettivi che mi sono prefissato a livello individuale e di squadra. Mi auguro che sia una partita vincente”.

Il difensore biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "I risultati stanno arrivando ma io ero molto sereno anche prima del derby. Oltre al cambiamento del modulo è proprio diverso il modo di fare calcio e ci vuole tempo per fare nostro quello che vuole il mister. Devi avere la forza di stare sempre sul pezzo sapendo che i risultati verranno. Io sono molto sereno ma anche i momenti negativi servono. Noi ci divertiamo sempre, normale che all’inizio sei rigido ma quando le cose iniziano a venire è molto più bello. Teniamo molto alla fase difensiva, alcuni gol li prendiamo da polli, ma in generale cerchiamo sempre di non far segnare le altre squadre. Facciamo del nostro meglio”.

Acerbi a Dazn: “Dei gol subiti non mi interessa minimamente, l’importante è vincere le partite. Stiamo cercando di amalgamare i concetti che vuole Sarri per metterli in pratica, ci stiamo riuscendo ma ci vuole tempo. Noi lo seguiamo molto. Immobile? Ciro è fondamentale, lo dicono i numeri, la squadra però sta bene, anche Muriqi. Ciro è importante ma servono tutti e chi lo sostituisce farà benissimo".