Brescia - Lazio, occhio ai diffidati: ecco chi rischia di saltare il Napoli

LAZIO - NAPOLI, DIFFIDATI - La Lazio a Brescia, il Napoli in casa contro l'Inter. Poi i destini dei biancocelesti e degli azzurri si incroceranno all'Olimpico, sabato 11 gennaio (inizio gara ore 18:00). E allora un'attenzione particolare verrà data a quei calciatori che, diffidati, rischiano di saltare il big match di Roma. Fronte Lazio, Acerbi, Lulic e Parolo in caso di cartellino giallo con il Brescia sarebbero squalificati e non potrebbero affrontare la squadra di Gattuso. Per il Napoli, invece, rischiano Mario Rui ed Elmas.

