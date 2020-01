Lazio, Borghi: "Squadra matura e gruppo unito. Ma occhio al Brescia"

Nuovo anno, vecchie abitudini. Con il 2020 riparte anche il campionato. La Lazio di scena a Brescia andrà a caccia della nona vittoria consecutiva in Serie A. Ma occhio alle rondinelle di Corini, rivitalizzate dopo l'ennesimo cambio in panchina: 7 i punti conquistati nelle ultime tre gare. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Stefano Borghi, giornalista e telecronista di DAZN, ha commentato il momento in casa Lazio: "Brescia è una trappola ma anche un'occasione per la Lazio. I biancocelesti si sono meritati questo terzo posto attuale e le otto vittorie consecutive, quindi non devono fermarsi. La Lazio è matura, ha cambiato poco e ha un gruppo unito. Inzaghi ha svoltato inserendo tutti i giocatori di qualità, non si fanno le rivoluzioni in poco tempo".

LAZIO, GIOCO E SCUDETTO - "Immobile e compagni giocano bene e hanno tante varianti di gioco, sa attaccare in ogni modo, può iniziare l'azione dal basso con Leiva e Luis Alberto oppure sfruttare i centimetri di Milinkovic. La Lazio non ha più sogni davanti, ma obiettivi e quindi doveri. Lo scudetto sarebbe oltre, ma deve arrivare tra le prime quattro perché ha tutto per farlo".

Calciomercato Lazio, preso Escalante dall'Eibar

Lazio, riapre la campagna abbonamenti

Clicca qui per tornare all'homepage del sito