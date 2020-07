Calciomercato, Di Marzio: "Lazio su Borja Mayoral del Real Madrid"

A Sky Calcio Show l'Originale Gianluca Di Marzio ha rivelato che la Lazio ha messo nel mirino un nuovo attaccante, Borja Mayoral, di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Levante. Il giocatore, classe '97, in scadenza nel 2021 con i Blancos non rinnoverà il contratto e quindi sarà ceduto nel prossimo calciomercato. Le parole di Di Marzio: "Borja Mayoral potrebbe arrivare in Italia. Ha un contratto in scadenza 2021 e non rinnovando con il Real Madrid ci sta che vada via anche a titolo definitivo. La squadra che lo sta sondando in maniera più concreta è la Lazio. La società e Inzaghi hanno fatto capire di avere le idee chiare perché evidentemente è stato promesso all'allenatore di migliorare la rosa, soprattutto in attacco e Borja Mayoral potrebbe un investimento giovane e interessante".

