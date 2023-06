Calciomercato | Jorginho, parla l'agente: "Lazio? Vi dico come stanno le cose"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Joao Santos, agente di Jorginho ha parlato del futuro del suo assistito, accostato anche alla Lazio. E proprio in merito a un possibile trasferimento del centrocampista a Roma, il procuratore ha spiegato: "Sta molto bene all'Arsenal, nella nostra testa ci sono solo i Gunners. Non ci sono trattative con la Lazio. Non so neanche se abbiano soldi a sufficienza per pagare Jorginho, ma non è questo l'argomento principale".

