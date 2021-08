Calciomercato Lazio, accelerata per Kostic: prossima settimana la firma

Filip Kostic si avvicina sempre di più alla Lazio. Il serbo è l'esterno prescelto dalla società capitolina per accontentare le richieste di Maurizio Sarri. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la firma del giocatore. Per permettere l'inserimento in rosa del classe '92 sarà necessario liberare uno slot da extracomunitario e Kamenovic rischia di essere il sacrificato. Kostic, ultima stagione all'Eintracht Francoforte, vanta 217 apparizioni e 31 gol in Bundesliga e ora è pronto a sbarcare in Serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.