Calciomercato Lazio | Arriva Belahyane:il centrocampista ha già firmato

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO 19.16 - Arrivano ulteriori dettagli in merito all'accordo tra la Lazio e l'Hellas Verona per il trasferimento di Belahyane in biancoceleste. Le parti, secondo quanto raccolto della nostra redazione, si sono accordate sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, fissato sui 9 milioni di euro, più 500.000 euro di bonus alla prima qualificazione in Champions League.

AGGIORNAMENTO ORE 18.15 - Arrivate anche le firme, Belahyane si lega alla Lazio per i prossimi quattro anni e mezzo. Guadagnerà 1,2 milioni a stagione, con ingaggio a salire. Nelle prossime ore l'arrivo a Roma e poi le visite mediche.

CALCIOMERCATO LAZIO - Ci siamo, la Lazio sta per chiudere per Reda Belahyane. Come vi avevamo anticipato per primi ieri pomeriggio, con una nostra esclusiva, la Lazio aveva riallacciato i contatti con il Verona per il regista classe 2004. Un canale riaperto dopo il naufragio della trattativa per Cesare Casadei e che ha trovato feedback positivi. Il club veneto pochi minuti fa ha detto sì a un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni più tre di bonus, accordo anche con il ragazzo per un contratto fino al 2029, con ingaggio da 1,2 milioni a salire. Ora gli ultimi dettagli burocratici, poi Baroni abbraccerà Belahyane e il tanto atteso rinforzo a centrocampo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.