Calciomercato Lazio | Bellingham, il sogno dopo Greenwood: il prezzo del Sunderland

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA | Mason Greenwood non sarà un nuovo giocatore della Lazio. Come un anno fa, seppur come dinamiche e per motivazioni diverse, il trasferimento del calciatore inglese nella Capitale è saltato. Il suo futuro, come vi abbiamo anticipato in esclusiva, sarà al Marsiglia, dopo il pressing insistente di Roberto De Zerbi e dei dirigenti dell'OM che sono riuscito a convincerlo e a ignorare un ambiente che si è schierato pubblicamente contro il suo trasferimento. La Lazio ora torna a guardarsi intorno. Nella giornata di ieri la società ha annunciato l'arrivo di Nuno Tavares, potrebbe essere l'ultimo fino a fine ritiro, prima di incontrarsi con Baroni per fare il punto della situazione, ma nel frattempo vale la pena mettere al vaglio delle possibili alternative a Greenwood. In questo senso, nella giornata di ieri era tornato in orbita Lazio il nome di Jobe Bellingham, fratello di Jude, stella del Real Madrid e dell'Inghilterra. Cresciuto nel settore giovanile del Brimingham, come il fratello, la scorsa estate si è trasferito al Sunderland per 2,5 milioni di euro. Al termine di una stagione che lo ha visto scendere in campo 46 volte e realizzare 7 gol in Championship, però, il suo valore è aumentato a dismisura.

PREZZO, CONCORRENZA E RUOLO - Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, per acquistarlo oggi servirebbe una cifra intorno ai 13 milioni di euro, nettamente più accessibile rispetto ai 30 richiesti dal Manchester United per Greenwood, ma comunque un investimento importante per un ragazzo che a settembre compirà 19 anni. Per il momento la concorrenza non sembrerebbe essere spietata. Già quando la Lazio lo aveva cercato a gennaio, si vociferava dell'interesse del Real Madrid, del Tottenham e del Crystal Palace. Nessuna di queste, però, ha mai affondato il colpo e sebbene nutrano ancora oggi un importante gradimento, restano a guardare in attesa di nuovi sviluppi. Visto nel 4-2-3-1 di Baroni, il ruolo di partenza di Bellingham sarebbe quello da trequartista, in concorrenza con Dele-Bashiru. È lì, ma non solo lì, che ha fatto vedere le cose migliori nella sua breve carriera. La sua duttilità, però, non è un segreto. All'occorrenza è stato schierato con ottimi risultati anche in ruoli più difensivi e d'impostazione, chiedendogli di muoversi davanti alla difesa (nell'ipotetico ruolo di Cataldi, Rovella, Guendouzi e Vecino per rendere l'idea), o in posizioni ancora più offensive, ricoprendo il ruolo di falso nueve.

CARATTERISTICHE E NUMERI - Alto 1,88 centimetri, due in più di Jude, la sua altezza non ne limita le capacità tecniche. Come il fratello è capace di destreggiarsi con abilità in spazi ristretti del campo, contribuisce a creare superiorità numerica con i suoi dribbling o con gli ottimi tempi d'inserimento che gli hanno permesso di andare vidino alla doppia cifra in questa stagione. Le premesse su di lui sono ottime. Nella sua prima vera stagione da titolare tra i professionisti ha reso meglio perfino del 'fratellone', segnando (7 reti contro 4) e giocando leggermente di più, aiutato probabilmente dal fatto di aver iniziato con due anni di più rispetto a lui (la prima stagione di Jude tra i grandi fu tra i 16 e i 17 anni). Si delinea così quella che potrebbe essere una buona occasione di mercato. La Lazio guarda in Inghilterra e sogna quello che potrebbe rivelarsi un grandissimo colpo. Prestando attenzione al non farsi trarre troppo in inganno dal celebre cognome, da Formello valutano il suo profilo e a breve potrebbero già le somme.