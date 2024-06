Calciomercato Lazio | C'è l'offerta per Cabal: nella trattiva anche un altro club

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Le trattative con l'Hellas Verona continuano. Nell'operazione che vede Noslin molto vicino alla Lazio per un affare di 15 milioni di euro, Fabiani sta spingendo per l'acquisto di Cabal: è lui la priorità per la fascia mancina. Il nuovo allenatore biancoceleste Marco Baroni lo conosce bene e tornerebbe volentieri ad allenarlo. La sua valutazione si aggira intorno ai 6 milioni di euro, con la società scaligerà che l'ha acquistato dall'Atletico Nacional per quattro. Come riporta il giornalista Felipe Sierra, e rilanciato da Winsports.co, proprio l'ex club di Cabal detiene il 20% sulla futura rivendita in caso la società scaligera decidesse di venderlo. La prima offerta della Lazio è sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per questo Setti punta ad alzare la richiesta economica a Lotito, per assicurarsi una parte del cash in entrata visto che il 20% lo dovrà rigirare all'Atletico Nacional.