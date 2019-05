Calciomercato Lazio, da Bruno Viana a Wesley: il punto in tutti i reparti

La vicenda Inzaghi sta raccogliendo le attenzioni di tutti nel mondo Lazio. Il calciomercato però è alle porte e il ds Tare, come riportato nella rassegna stampa di Radiosei, sta già tessendo la tela relativa ad acquisti e cessioni. L’analisi ruolo per ruolo nella rosa biancoceleste.

DIFESA - Sui portieri i dubbi sono pochi, Strakosha sarà il primo e Proto il secondo. L’unica posizione da valutare resta quella di Guerrieri che potrebbe andare in prestito per giocare un po’ di più. In difesa sono certi della permanenza Luiz Felipe, Acerbi e Radu, mentre per Bastos verranno valutate eventuali offerte. In uscita Wallace, finito nella lista del Flamengo insieme a Jemerson del Monaco e Bruno Viana del Braga. Quest’ultimo è anche nei radar della Lazio come possibile sostituto proprio di Wallace. Il ritorno in patria affascina, ma una chiamata dalla Capitale avrebbe sicuramente la precedenza. L’altro nome per il pacchetto arretrato è Biraschi del Genoa, magari allargando il discorso del riscatto di Romulo.

CENTROCAMPO - Sugli esterni un posto appartiene a Romulo (che verrà riscattato per 2 milioni), uno a capitan Lulic, mentre in uscita ci sono Durmisi (verso il Brondby) e Marusic (direzione Bundesliga). Il sogno rimane Lazzari, ma dipenderà anche dal futuro di Inzaghi. Il grande punto interrogativo riguarda Milinkovic e Luis Alberto, vere chiavi del mercato biancoceleste. In caso di partenza di almeno uno dei due sulla lista di Tare ci sarebbe Dani Ceballos del Real Madrid: il classe ’96 vuole più spazio e su di lui c’è il Betis Siviglia. Badelj potrebbe raggiungere Paulo Sousa al Bordeaux, mentre Bruno Jordao dopo il riscatto andrebbe in prestito per giocare.

ATTACCO - A Pedro Neto è riservato lo stesso discorso di Bruno Jordao e il suo posto verrà occupato da Adekanye. Anche Caicedo andrà via direzione Dubai e in questo senso Tare sta lavorando al colpaccio. Il nome è sempre quello di Wesley, vero e proprio pallino del ds biancoceleste. L’offerta è di 16, il Bruges chiede almeno 20, ma l’accordo non è impossibile. L’alternativa è Sanabria.

LAZIO, LA RIVELAZIONE SUL FUTURO DI INZAGHI

CALCIOMERCATO LAZIO, DILEMMA GUERRIERI

TORNA ALLA HOME PAGE