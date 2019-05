Lazio, SportMediaset: “Il Milan ha scelto Simone Inzaghi”

Saranno giorni caldi, ore decisive, sul fronte Inzaghi - Milan. Secondo SportMediaset la società rossonera ha deciso: è il tecnico della Lazio il prescelto per sostituire Gattuso. Maldini, nell'attesa di accettare il ruolo da dt, ha indicato il piacentino come il profilo su cui puntare. Giampaolo come alternativa, sullo sfondo, un piano B. Il piano A è colui che ha guidato i biancocelesti nelle ultime tre stagioni, e che potrebbe salutare dopo aver concluso un ciclo vincente. Sarebbero già note le cifre e il giorno in cui si chiuderà l'affare: 2,5 milioni all'anno al mister, martedì come data x per l'accordo. Comunque, non più tardi della prossima settimana. Lo scoglio sarebbe solo uno, e di un certo rilievo. Trattare con il presidente Lotito, restio a lasciar partire il suo figliol prodigo e abile nel gestire questo tipo di trattative. Inzaghi ha ancora un altro anno di contratto, sarà la Lazio a doverlo liberare nel caso in cui il tecnico accettasse la corte del Milan. Nei colloqui andati in scena la scorsa settimana, il patron e Inzaghi non erano arrivati a un punto d'incontro, ora l'offerta concreta dei rossoneri potrebbe sciogliere definitivamente questo nodo e portare all'addio. Tranne Giampaolo, tutte le altre alternative sono sfumate una dopo l'altra, da Jardim a De Zerbi. Il Milan vuole Inzaghi e il suo gradimento potrebbe essere ricambiato dal tecnico della Lazio, mai così lontano da Roma come in questo momento.

