Sassuolo, De Zerbi: “Mi fa piacere rimanere, nessuno mi ha contattato”

È tornato a parlare del suo futuro, Roberto De Zerbi. L'allenatore del Sassuolo è uno dei nomi caldi che gira intorno a diverse panchine di Serie A, tra cui anche la Lazio, a cui è stato accostato in caso di addio di Simone Inzaghi. L'ex Benevento ha escluso una sua partenza dall'Emilia, anche se rimane ancora in attesa di avere un colloquio con la sua società. Ecco le sue parole a TRC: “Non mi ha chiamato nessun club. L'ho già detto: a me fa piacere rimanere a Sassuolo. Quando alleno lo faccio sempre con l’idea di restare dieci anni in un club. Però, è chiaro che dovrò incontrarmi con il patron Squinzi per capire bene quali siano i suoi progetti. Anche io ho qualche esigenza, perché bisogna fare sempre meglio per rendere felici i tifosi. Secondo me l'anno prossimo il livello del campionato crescerà ulteriormente e non dovremo farci trovare impreparati”.

