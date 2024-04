Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Kamada, spunta una clausola da cento euro"

CALCIOMERCATO LAZIO - A breve Daichi Kamada dovrà decidere il suo futuro. Nell'accordo trovato con la Lazio la scorsa estate il giapponese aveva deciso di stipulare un contratto annuale con una clausola unilaterale - in favore del calciatore - per un'eventuale rinnovo fino al 2027 da attivare entro la fine di maggio. Stando ai nuovi dettagli forniti dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, però, per attivare questa speciale clausola l'ex Eintracht Francoforte dovrebbe pagare un'irrisoria cifra di 100€. Un versamento obbligatorio per confermare la volontà di continuare a vestire la maglia biancoceleste. Se questo pagamento non dovesse avvenire entro la data prestabilita, il suo contratto non sarebbe più rinnovabile e, di conseguenza, terminerebbe una volta conclusala stagione, il 30 giugno.

🚨🇯🇵 Daichi Kamada will decide his future in the next weeks with a specific clause into his contract.



↪️ In case Kamada pays €100 by the end of May, his contract at Lazio will be extended until June 2027.



↪️ In case he doesn’t, Kamada would be allowed to leave as free agent. pic.twitter.com/8BpayJx0Ng